Συναγερμός σήμανε στις αρχές το απόγευμα της Παρασκευής, γύρω στις 18:15, έπειτα από σοβαρό τροχαίο περιστατικό που σημειώθηκε στο εσωτερικό των σηράγγων της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας από τη Βέροια με κατεύθυνση προς την Κοζάνη.

Κάτω από συνθήκες που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί, ένα ΙΧ αυτοκίνητο τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες ενώ κινείτο μέσα στο τούνελ, μετατρέποντας τον περιορισμένο χώρο σε μια άκρως επικίνδυνη παγίδα λόγω των πυκνών καπνών.

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να προχωρήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση που χρειαστεί.

Οι δυνάμεις της Τροχαίας έθεσαν σε εφαρμογή το πρωτόκολλο ασφαλείας, προχωρώντας σε άμεση διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων εντός της σήραγγας για την προστασία των υπόλοιπων οδηγών.

Κυκλοφοριακό έμφραγμα στην Εγνατία

Όπως ήταν φυσικό, το κλείσιμο του δρόμου σε μια ώρα αιχμής προκάλεσε ακαριαίο κυκλοφοριακό έμφραγμα. Μέσα σε λίγα λεπτά σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές χιλιομέτρων από ακινητοποιημένα αυτοκίνητα, με την ταλαιπωρία για εκατοντάδες οδηγούς να είναι πολύ μεγάλη.

Οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή κατάσβεση της φωτιάς και την απομάκρυνση του καμένου οχήματος, ώστε να καθαρίσει η ατμόσφαιρα στο τούνελ και να δοθεί ξανά ο δρόμος στην κυκλοφορία.

Με πληροφορίες από το kozanimedia.gr