Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Λεωφόρο Μεσογείων έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο ύψος του Χολαργού.

Στο συμβάν ενεπλάκη μια μοτοσικλέτα κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών στο σημείο ήταν άμεση για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την παροχή συνδρομής.

Μάλιστα εκλήθη και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία, από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται.