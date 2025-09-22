Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 22/09 στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός υπό άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του ΙΧ αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί και να χτυπήσει πάνω στον φωτεινό σηματοδότη. Ο ίδιος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό έγινε στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φλοίσβου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο από το αναποδογυρισμένο όχημα αλλά και το φανάρι που δεν λειτουργεί.