Tροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, 14 Ιουνίου, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Ράλλυ Δωδώνης, στη διαδρομή προς το Θεριακήσι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε παρευρισκόμενους, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό ενός θεατή. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες της διοργάνωσης και το ΕΚΑΒ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για ένα 9χρονο αγόρι, που τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, καθώς παρακολουθούσε τον αγώνα. Δεν απαιτήθηκε η μεταφορά του στο νοσοκομείο και όπως φαίνεται, το παρέλαβε ο πατέρας του.

Το ατύχημα σημειώθηκε, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στη διαδρομή 2. Συγκεκριμένα, συνέβη στην πρώτη ειδική διαδρομή της «Μανολιάσας».

Μάλιστα, μέσα σε λίγα λεπτά ένα δεύτερο ατύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα «00», το οποίο ελέγχει αν οι θεατές είναι στα σωστά σημεία, εξετράπη στη δεύτερη κλειστή διαδρομή στην περιοχή των «Μαρμάρων». Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Εξαιτίας του αρχικού συμβάντος, η αγωνιστική δράση έχει ανασταλεί προσωρινά και οι αγώνες έχουν διακοπεί.

Στη διοργάνωση, η οποία τελεί υπό την ευθύνη της Ελληνικής Εταιρείας Αυτοκινήτου, λαμβάνουν μέρος 25 από τα πιο δυνατά πληρώματα. Ανάμεσά τους, την προσοχή τραβούν δέκα υπερσύγχρονα αγωνιστικά αυτοκίνητα που ανήκουν στην κατηγορία «R».

Οι αγωνιζόμενοι καλούνται να καλύψουν 78 χιλιόμετρα. Το «μενού» περιέχει δύο φημισμένες ειδικές διαδρομές, με υψηλό βαθμό δυσκολίας και έντονα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις οποίες τα αυτοκίνητα θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουν από τρεις φορές.

*Η εξωτερική φωτογραφία είναι φωτογραφία αρχείου