Τραγική κατάληξη είχε η βραδινή έξοδος δύο νεαρών στην Καβάλα, όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά τα ξημερώματα της Κυριακής με άλλο όχημα στην επαρχιακή οδό Νέας Περάμου – Ελευθερών, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 28χρονου, που ήταν συνοδηγός στο όχημα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο νέοι εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε περίφραξη επιχείρησης και ανατράπηκε.

Ο 30χρονος οδηγός νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας με πολλαπλά κατάγματα, ενώ ο συνοδηγός, 28 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του. Οι δύο νέοι επέστρεφαν από διασκέδαση.

Η 62χρονη οδηγός του δεύτερου οχήματος δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία της.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για έναν δρόμο καρμανιόλα, με πολλές στροφές και περιορισμένη ορατότητα.