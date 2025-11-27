Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία 54χρονη γυναίκα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (27/11) στο Κερατσίνι.

Το τροχαίο έγινε στη Λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα προς Κερατσίνι, λίγο πριν τη διασταύρωση με την οδό Τριπόλεως, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ανετράπη ΙΧ φορτηγό.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν η γυναίκα που έχασε τη ζωή της και ο γιος της, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

Την άτυχη γυναίκα ανέσυραν νεκρή από το αναποδογυρισμένο φορτηγό 8 πυροσβέστες που επιχείρησαν στο σημείο με 3 οχήματα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία. Η πρώτη εικόνα είναι πως ο οδηγός εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος έχασε τον έλεγχο, έπεσε σε μια κολώνα στρίβοντας από τη λεωφόρο Σχιστού και βρέθηκε ανάποδα στο οδόστρωμα.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο Τζάνειο με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό της.