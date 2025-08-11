Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 11 Αυγούστου, επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της μία γυναίκα.
Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες, με δύο οχήματα.
Την άτυχη γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
