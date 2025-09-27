Σοκαρισμένη και κλαίγοντας, μεταφέρθηκε στην Τροχαία Ηγουμενίτσας η 58χρονη οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε θανάσιμα τον 10χρονο Μάξιμο, χωρίς να μπορεί ακόμη να συνειδητοποιήσει την τραγική έκβαση του δυστυχήματος.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στο Λαδοχώρι, όταν ο 10χρονος πήγε να περάσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει το αυτοκίνητο της γυναίκας. Το σοκαριστικό περιστατικό, μάλιστα, έγινε μπροστά στα μάτια των γονιών του.

Η οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, ήταν σε τραγική κατάσταση όταν έσπευσαν στο σημείο Αστυνομικοί οι οποίοι προσπάθησαν να την ηρεμήσουν.

Όταν τη ρώτησαν, πώς έγινε το τροχαίο είπε:

«Τι να σας πω τώρα; Ό,τι και να σας πω το παιδί έφυγε. Ήμουν πιο πίσω από τη διάβαση και ξαφνικά ο μικρός πετάχτηκε μπροστά μου. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω».

Ο Εισαγγελέας έχει ζητήσει να γίνει έκθεση αυτοψίας, να ελεγχθεί προσεκτικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και να πάρουν καταθέσεις από τους αυτόπτες μάρτυρες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η οδηγός φαίνεται πως δεν έτρεχε και δεν κρατούσε κινητό στα χέρια της.

Θυμίζουμε πως, το μεσημέρι της Πέμπτης 25/9, στην Ηγουμενίτσα, ένα 10χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του, όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 58χρονη γυναίκα. Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 12:00, στην περιοχή Λαδοχώρι.

Ο μαθητής της Πέμπτης Δημοτικού, μόλις είχε αποχωρήσει από το Σχολείο του, και κατευθυνόταν προς το κατάστημα του πατέρα του, το οποίο βρίσκεται επί της οδού 49 Μαρτύρων. Λίγα μόλις μέτρα πριν φτάσει στον προορισμό του, παρασύρθηκε από το ΙΧ όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 10χρονος κατέληξε.