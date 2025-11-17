Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου, όταν το όχημα ενός 58χρονου άνδρα προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, ο άτυχος άνδρας φαίνεται πως έπαθε ανακοπή καρδιάς, ενώ κινούνταν επί της οδού Σουλιέ στον Νέο Κόσμο.

Όπως αναφέρεται, ο άτυχος 58χρονος έφερε χτυπήματα στο κεφάλι και εξετάζεται το ενδεχόμενο να γρονθοκοπήθηκε από 2 άτομα που επέβαιναν σε διερχόμενο δίκυκλο, που ίσως εμπλέκεται στο ατύχημα.

Αμέσως στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» σε κρίσιμη κατάσταση, όπου δυστυχώς εξέπνευσε.