Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής (21/9) στον Πειραιά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο άτομα, ενώ χρειάστηκε και η επέμβαση της πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό τους. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική τα δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παραδόθηκαν στο Ε.Κ.Α.Β.

Πιο συγκεκριμένα ένα αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Σκυλίτση προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα, όταν από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ο 40χρονος οδηγός του έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Χωρίς τις αισθήσεις τους απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα και παραδόθηκαν στο Ε.Κ.Α.Β. συνεπεία τροχαίου, στον Πειραιά . Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική, με πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα να επιχειρούν προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες.

Όπως έγινε γνωστό μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής ο 40χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του, ενώ η 33χρονη συνοδηγός είναι διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.