Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (17/12) το μεσημέρι κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, την ώρα που έστριβε στη συμβολή των οδών Ηρώδου Αττικού και Βασιλέως Γεωργίου B’.

Η οδηγός παρέσυρε έναν ηλικιωμένο που περπατούσε τη στιγμή εκείνη στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια το όχημά της προσέκρουσε σε δέντρο. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η οδηγός, δεν υπέστη κάποιον τραυματισμό.

Υπό διερεύνηση τα αίτια και οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.