Σοβαρό τροχαίο με τον τραυματισμό τριών ατόμων, εκ των οποίων η μία γυναίκα σε σοβαρή κατάσταση, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, (20/9/) στο δρόμο Μακρολίβαδου – Παλαμά, στο Δήμο Δομοκού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, στο ύψος περίπου της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής, ΙΧΕ συγκρούστηκε με σφοδρότητα με αγελάδα, που βρισκόταν στο δρόμο. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί σοβαρά η συνοδηγός του οχήματος και η μητέρα του οδηγού, ενώ ελαφρύτερα τραυματίστηκαν ο οδηγός και η σύζυγός του, που καθόταν στο πίσω κάθισμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο είχε κατεύθυνση προς τον Παλαμά και προορισμό το Κέντρο Υγείας Δομοκού, όπου πήγαιναν να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια για τη μητέρα του οδηγού. Τελικά η γυναίκα μετά το τροχαίο χρειάστηκε να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου υπεβλήθη άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει νοσηλευόμενη.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού που ανέλαβε την προανάκριση του τροχαίου ατυχήματος, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της αγελάδας, ο οποίος και αφέθηκε ελεύθερος μετά από προφορική εντολή του Εισαγγελέα Υπηρεσίας.