Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/3) κάτω από την αερογέφυρα της Σταυρούπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύγκρουση δυο αυτοκινήτων και ανατροπή

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, δυο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο ρεύμα προς δυτικά, με αποτέλεσμα το ένα να ανατραπεί. Ευτυχώς από την σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός ωστόσο στο σημείο προκλήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση αφού έκλεισε για ώρα το ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Δείτε φωτογραφία από το σημείο του ατυχήματος