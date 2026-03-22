Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή μοτοσικλέτας της ομάδας ΔΙΑΣ σημειώθηκε πριν το μεσημέρι της Κυριακής 22/3, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Από το περιστατικό που συνέβη συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και πρίγκιπος Πέτρου στη Γλυφάδα, τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παραλαβή και μεταφορά των τραυματιών.

Η κατάσταση της υγείας τους δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Η Λεωφόρος Βουλιαγμένης αποτελεί έναν από τους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες της Αττικής. Αρχές και τροχαία βρίσκονται στο σημείο.