Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κατά τις 06:00 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, μπροστά από το κτήριο της Βουλής.

Η σύγκρουση των μοτοσικλετιστών ήταν τόσο σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο οδηγών μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο με κάταγμα, ενώ ο δεύτερος στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία με σκοπό να αποκαταστήσει την κυκλοφορία, αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στα νοσοκομεία.

Άγνωστες παραμένουν μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο, με τις αρμόδιες Αρχές να διενεργούν έρευνα.