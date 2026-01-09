Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αγνώστων Μαρτύρων στη Νέα Σμύρνη, πάνω στη γραμμή του τραμ.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό δύο ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, το ένα όχημα καρφώθηκε σε κολώνα αφού προσέκρουσε στο άλλο.

Δείτε εικόνες:

Η μητέρα του ενός εκ των τραυματιών είπε στον ΣΚΑΪ ότι ο γιος της «ήταν με μια φίλη του και επέστρεφε σπίτι μας. Μου είπε ζαλίστηκα και γλίστρησα, μου έφυγε».

Δείτε τα σχετικό βίντεο:

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες όπου προχώρησαν σε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος.