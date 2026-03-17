Φορτηγό εξετράπη της πορείας του στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος των Οινοφύτων, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία.

Το όχημα φαίνεται να προσέκρουσε σε διάζωμα και στη συνέχεια να ανατράπηκε επί του οδοστρώματος, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας για την ασφαλή ρύθμιση της κίνησης, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι οδηγοί καλούνται να δείξουν υπομονή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των Αρχών για την αποφυγή νέων ατυχημάτων.