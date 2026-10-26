Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Λεωφορείο του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο μετέφερε 23 φοιτητές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, για την παρέλαση, εξετράπη της πορείας του και κύλησε σε πρανές, από ύψος περίπου 5 μέτρων σε παράδρομο της Ιονίας Οδού.

Το τροχαίο συνέβη στο 143,5ο χιλιόμετρο, στο ύψος της Βλαχέρνας Άρτας, και είχε ως αποτέλεσμα το πούλμαν να καταλήξει σε αρδευτικό αύλακα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο λεωφορείο επέβαιναν 25 άτομα.

Ο οδηγός τραυματίστηκε και απεγκλωβίστηκε μαζί με τον συνοδό των σπουδαστών με πρόχειρα μέσα.

Ο οδηγός, ο συνοδός και 11 ακόμη σπουδαστές φέρουν ελαφρά τραύματα-εκδορές.

Διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την εκτίμηση της κατάστασής τους. Ωστόσο, η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι υπόλοιποι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση.

Φωτογραφίες: arta2day.gr και nafpaktianews.gr