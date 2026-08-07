Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία με μητέρα και γιο, να χάνουν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε περίπου στις 7:30 το πρωί της Παρασκευής 7 Αυγούστου, έξω από την Παλαιοκώμη του Δήμου Αμφίπολης Σερρών, στον άξονα «Δράμας – Αμφίπολης». Στο δυστύχημα ενεπλάκη το όχημά τους που συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγάκι που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Νεκρά ανασύρθηκαν από την σφοδρή σύγκρουση, δύο άτομα, μητέρα και γιος, ηλικίας 24 και 43 ετών, υπήκοοι Αλβανίας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο τιμόνι του οχήματος, που έγινε σμπαράλια, ήταν ο 24χρονος νεαρός και στην θέση του συνοδηγού καθόταν η μητέρα του.

Ο 57χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος – ημιφορτηγό- διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάμερα από το δικό του όχημα κατέγραψε λεπτό προς λεπτό την σφοδρή σύγκρουση.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Σκηνές από το σημείο του δυστυχήματος:

Φωτογραφικό υλικό από lionnews και thesspost Σερρών:

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ροδολίβους με έξι άτομα πλήρωμα, δυνάμεις της Τροχαίας, καθώς και άνθρωποι του Δήμου Αμφίπολης.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν τη «διασωστική σειρά» προκειμένου να απεγκλωβίσουν την άτυχη μητέρα και γιο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε στροφή του οδικού δικτύου, στο οποίο σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων.

Οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.