Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της οδού Αιτωλίας, στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.

Η κίνηση στο σημείο πραγματοποιείται με δυσκολία, ενώ οι οδηγοί που κατευθύνονται μέσω της Λεωφόρου Κηφισίας προς το κέντρο της Αθήνας, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να δείξουν υπομονή.