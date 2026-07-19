Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με την εμπλοκή ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (19/7) στα Χανιά, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ασθενούς και τον τραυματισμό τριών ακόμα ατόμων.

Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 07:30 το πρωί, στη διασταύρωση έξω από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ, στον δρόμο που οδηγεί προς το Νοσοκομείο Χανίων. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστες, το όχημα του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί στο οδόστρωμα λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης.

Δραματικές στιγμές κατά τη διακομιδή

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ασθενοφόρο πραγματοποιούσε επείγουσα διακομιδή ενός άνδρα ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή. Μάλιστα, την ώρα που σημειώθηκε η σύγκρουση, ο δεύτερος διασώστης που βρισκόταν στο πίσω μέρος του οχήματος έδινε μάχη για να κρατήσει τον ασθενή στη ζωή, διενεργώντας του καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Τρεις τραυματίες και ιατροδικαστικό ερώτημα

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ο οδηγός του ασθενοφόρου, καθώς και ο δεύτερος διασώστης του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, ελαφρά τραύματα υπέστη και η γυναίκα που οδηγούσε το έτερο όχημα. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα με άλλα ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Την ίδια ώρα, οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια θανάτου του ασθενούς. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται εάν ο άτυχος άνδρας κατέληξε εξαιτίας των τραυμάτων από τη σύγκρουση και την ανατροπή, ή αν είχε ήδη εκπνεύσει νωρίτερα λόγω της ανακοπής που είχε υποστεί.

Πηγή: zarpanews.gr