Ένα συγκλονιστικό βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή του σοβαρού τροχαίου ατυχήματος στις Μουρνιές Χανίων έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται η σφοδρή σύγκρουση του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ με ένα ασημί ΙΧ αυτοκίνητο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή του οχήματος έκτακτης ανάγκης, μόλις λίγα μέτρα μακριά από το Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τιμόνι του επιβατικού οχήματος βρισκόταν μια νοσηλεύτρια των ΤΕΠ του νοσοκομείου, η οποία είχε μόλις ολοκληρώσει τη βάρδιά της. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ένας διασώστης του ΕΚΑΒ. Ο άτυχος άνδρας την ώρα του ατυχήματος έδινε μάχη για να κρατήσει στη ζωή τον ασθενή που βρισκόταν στο ασθενοφόρο, κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ, καθώς μεταφερόταν με καρδιακή ανακοπή.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων. Ευτυχώς, τόσο η οδηγός του ΙΧ όσο και ο οδηγός του ασθενοφόρου -ο οποίος υπέστη έντονο σοκ- νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου διερευνά η Τροχαία Χανίων.

Πηγή: zarpanews.gr