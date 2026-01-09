Το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στα Εξαμίλια Κορινθίας είχε δύο νεκρούς. Μεγαλύτερες διαστάσεις λαμβάνει η τραγωδία, καθώς οι νεκροί ήταν ανήλικοι.

Άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο έκαναν λόγο για κόντρες που έκανε το συγκεκριμένο όχημα με έτερο το οποίο αμέσως μετά το δυστύχημα εξαφανίστηκε.

Η είδηση πως τα άτομα που βρίσκονταν στο όχημα ήταν ανήλικα και μάλιστα χωρίς δίπλωμα σοκάρει ακόμα περισσότερο την τοπική κοινωνία.

Τα παιδιά που έχασαν την ζωή τους ήταν ένα αγόρι και ένα κορίτσι μόλις 17 και 18 ετών αντίστοιχα. Ζευγάρι στην ζωή όπως αποκαλύπτουν οι αναρτήσεις των φίλων τους που στην κυριολεξία χθες «έριξαν» τα social media με τον θρήνο τους. Αγαπημένοι με δεκάδες βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , οι φίλοι και οι συγγενείς τα αναρτούν αποχαιρετώντας τους σε κλίμα οδύνης.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα σε κατοικία, κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα, τον θανάσιμο τραυματισμό του ζευγαριού.

Από τη σύγκρουση γκρεμίστηκε πρώτα η μάντρα, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στο όχημα, όσο και στην κατοικία.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των δύο ατόμων, καθώς και αστυνομικοί της Τροχαίας, όπως και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν σοβαρά δύο ανήλικα που μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφεραν και κατέληξαν.

Πηγή: PatrisNews