Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου η 7χρονη, η οποία είναι η μοναδική επιζήσασα από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής.

Στο φρικτό δυστύχημα έχασαν ακαριαία τη ζωή τους οι δύο γονείς της, καθώς και το μόλις έξι μηνών αδελφάκι της.

Το άτυχο κορίτσι διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής φέροντας βαριά τραύματα στο θώρακα και κατάγματα στο μηριαίο οστό. Εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής της, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά της στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, κατά τη διάρκεια της νύχτας, εξειδικευμένοι παιδοχειρουργοί και ορθοπαιδικοί έδωσαν μάχη στο χειρουργείο, υποβάλλοντας το παιδί σε δύο διαδοχικές επεμβάσεις.

Το πρωί της Πέμπτης, η 7χρονη μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της, με την ελπίδα να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 18:30 στην επαρχιακή οδό Σιθωνίας, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, το Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η 28χρονη μητέρα, το έξι μηνών βρέφος και λίγες ώρες αργότερα ο 35χρονος πατέρας, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής.

Αν και η γυναίκα και το βρέφος μεταφέρθηκαν στην αρχή, στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής, όπου το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να επαναφέρει το βρέφος με ΚΑΡΠΑ. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων επιβαινόντων από τα συντρίμμια του οχήματος χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες, με τη χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού, ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους τη γυναίκα και το βρέφος, ενώ απεγκλώβισαν τους δύο τραυματίες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός του ΙΧ, ο πατέρας της οικογένειας να έχασε τον έλεγχο και να εξετράπη της πορείας του προσκρούοντας στο βυτιοφόρο.

Πηγή: halkidikinews.gr