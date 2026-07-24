Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/7) στη Χαλκιδική, όταν δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ατόμων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και τρία μικρά παιδιά.

Το συμβάν έλαβε χώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ιερισσού (στο 60ό χιλιόμετρο), στο ύψος της Παλαιοχώρας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, στο πρώτο όχημα επέβαιναν ένας 55χρονος οδηγός με καταγωγή από το Κιργιστάν, μια 52χρονη γυναίκα και ένα 8χρονο παιδί. Στο δεύτερο αυτοκίνητο οδηγός ήταν ένας 43χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, έχοντας ως συνεπιβάτες μια 39χρονη γυναίκα και δύο παιδιά, ηλικίας 6 και 12 ετών.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο γυναίκες επιβαίνουσες καθώς και τα τρία ανήλικα παιδιά.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, η διακομιδή τους έγινε κυρίως για προληπτικούς λόγους, καθώς η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η μετωπική σύγκρουση διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.