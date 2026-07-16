Συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξέλιξη της υγείας του 7χρονου κοριτσιού από τη Μολδαβία, του μοναδικού επιζώντος από το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική που ξεκλήρισε την οικογένειά του — τους δύο γονείς του και το μόλις 6 μηνών αδελφάκι του εξέφρασε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

Το παιδί νοσηλεύεται πλέον διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, με τους γιατρούς να δίνουν τον δικό τους αγώνα για τη σταθεροποίησή του.

Η κατάσταση της υγείας της

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μετέφερε τα τελευταία νέα για την πορεία της υγείας της, τονίζοντας ότι η κλινική της εικόνα παραμένει σταθερή και, ευτυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει κάποια επιπλοκή. Παρότι τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά, οι γιατροί παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς η η εξέλιξη της νοσηλείας σε ΜΕΘ δεν μπορεί να προβλεφθεί με απόλυτη ασφάλεια.

Το χρονικό της ιατρικής περίθαλψης

Η κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών ήταν άμεση και γιγαντιαία από την πρώτη στιγμή του δυστυχήματος, το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία την άμεση διακομιδή του σε εξειδικευμένο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Γύρω στις 10:00 το βράδυ της ίδιας μέρας, το παιδί έφτασε ως πολυτραυματίας στα επείγοντα του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, φέροντας τραύματα στον θώρακα και κατάγματα στο μηριαίο οστό. Εκεί υποβλήθηκε εσπευσμένα σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς. Λίγες ώρες αργότερα, στις 6:30 το πρωί της Πέμπτης 16 Ιουλίου, μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατείου, όπου και συνεχίζει να δίνει τη μάχη του.