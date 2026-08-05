Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Γλυφάδα, όταν ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε θανατηφόρο τροχαίο επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης.

Το θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 06:40 το πρωί στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του αριθμού 181, ακριβώς έξω από κατάστημα αρτοποιίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι μόλις είχε εξέλθει από τον φούρνο και επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο από σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών. Εκείνη τη στιγμή, διερχόμενο επιβατικό όχημα που οδηγούσε μια 55χρονη παρέσυρε την 76χρονη γυναίκα, τραυματίζοντάς την σοβαρά. Ο σύζυγός της, που βρισκόταν μαζί της, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Κατέληξε στο Ασκληπιείο Βούλας

Η άτυχη 76χρονη διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της.

Η 55χρονη οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη από τις Αρχές, ενώ την προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών συνθηκών και αιτίων του τραγικού συμβάντος διενεργεί η Τροχαία.