Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του νοσοκομείου «Υγεία», όταν ένα Peugeot συγκρούστηκε με Mini Cooper και αναποδογύρισε στο οδόστρωμα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Σύμφωνα με πληροφορίες από το τροχαίο έχει τραυματιστεί ελαφρά ένα άτομο.

Από το τροχαίο έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στην κυκλοφορία, καθώς το αναποδογυρισμένο όχημα έχει μπλοκάρει μέρος του δρόμου.

Η κίνηση έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από τα Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι το φανάρι στο «Υγεία», με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.