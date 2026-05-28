Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 19:10 το απόγευμα της Πέμπτης (28/5) στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της εξόδου προς την Περιφερειακή Αιγάλεω, όταν ένα αυτοκίνητο που επιχείρησε ελιγμό για να εισέλθει στον δρόμο συγκρούστηκε με μηχανή της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που διερχόταν κανονικά από το σημείο.

Ακολούθως η μηχανή έπεσε πάνω σε διερχόμενο φορτηγό, με συνέπεια να τραυματιστούν ελαφρά οι δύο αστυνομικοί που επέβαιναν σε αυτή.

Αμφότεροι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσειο Νοσοκομείο, ενώ η υγεία τους δεν κινδυνεύει.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.