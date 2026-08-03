Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού, προκαλώντας έντονη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο συμβάν εμπλέκονται οχήματα που συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ ευτυχώς δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή των συνθηκών του ατυχήματος. Στο τμήμα της λεωφόρου καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις και αυξημένη έξαρση της κίνησης, ενώ στους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή και υπομονή.