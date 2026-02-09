Στο «κόκκινο» είναι αυτή τη στιγμή η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας μετά από αλλεπάλληλα τροχαία ατυχήματα.

Τα τρία εκ των τεσσάρων τροχαίων σημειώθηκαν στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με τεράστια δυσκολία. Το τελευταίο καταγράφεται στο ύψος της εξόδου για τη Λεωφόρου Συγγρού.

Οι οδηγοί που κινούνται στις λεωφόρους αυτές θα πρέπει να ιδιαίτερα προσεκτικοί και να είναι οπλισμένοι με υπομονή.

Σημειώνεται ωστόσο, πως γενικότερα στους δρόμους, η κατάσταση που επικρατεί είναι χαοτική. Πιο συγκεκριμένα, οι λεωφόροι Κηφισιάς και Μεσογείων είναι αδιάβατες.

Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία και στο κέντρο της Αθήνας, με κίνηση να συναντάται σε Σταδίου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδηττού και Πατησίων.

