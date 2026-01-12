Τροχαίο ατύχημα το απόγευμα της Δευτέρας στο κέντρο της Λάρισας: ανήλικο κορίτσι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Συναγερμός στις Αρχές

Το τροχαίο σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης, στη συμβολή των οδών Καρδίτσης και Σκοπάδων, όπου αυτοκίνητο παρέσυρε νεαρό κορίτσι, 10-12 ετών περίπου. Άμεσα σήμανε συναγερμός στις Αρχές, με την Αστυνομία να σπεύδει στο σημείο, καθώς και μια μηχανή ΕΚΑΒ, ενώ λίγο αργότερα έφτασε και ασθενοφόρο.

Οι διασώστες αφού προχώρησαν στην παροχή των πρώτων βοηθειών στο τραυματισμένο παιδί, το μετέφεραν στη συνέχεια, στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

