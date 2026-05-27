Τροχαίο ατύχημα στην συμβολή των λεωφόρων Αλεξάνδρας και Πατησίων, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση ταξί και επιβατικού αυτοκινήτου.

Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που διερευνώνται, ενώ η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ενεργοποιήθηκαν οι αερόσακοι και στα δύο αυτοκίνητα.

Στο περιστατικό τραυματίστηκε μια γυναίκα και στο σημείο μετέβη άμεσα πλήρωμα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Αστυνομικοί της Τροχαίας βρίσκονται στην περιοχή και ρυθμίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων, η οποία πραγματοποιείται με δυσκολία λόγω του τροχαίου.