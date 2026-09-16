Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όταν διερχόμενη μοτοσικλέτα χτύπησε τρεις πεζούς.

Πιο συγκεκριμένα, θύματα του τροχαίου ήταν τα μέλη μιας οικογένειας, ένα ανδρόγυνο μαζί με το μικρό παιδί τους, ενώ από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο οδηγός του δικύκλου.

Το ατύχημα έλαβε χώρα περίπου στις 15:30, στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Δέγλερη, ακριβώς απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι Αρχές.

Τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Οι διασώστες μετέφεραν τους δύο γονείς, καθώς και τον αναβάτη της μηχανής, στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Παράλληλα, το ανήλικο παιδί διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία και όλοι τους νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το δίκυκλο χτύπησε την οικογένεια παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού διενεργεί η Τροχαία.