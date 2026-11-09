Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (9/11) στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, μετά από σύγκρουση ενός επιβατικού αυτοκινήτου και μιας μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 18:30, οδηγός ΙΧ κινήθηκε αντίθετα σε απαγορευτική σήμανση κατά την είσοδό του προς τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Αποτέλεσμα της παράβασης ήταν να διασταυρωθεί με διερχόμενο δίκυκλο, με συνέπεια τη σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση των δύο οχημάτων.

Η ένταση της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που παρέσυρε τη μοτοσικλέτα, η οποία κατέληξε τρεις λωρίδες κυκλοφορίας μακρύτερα από το σημείο επαφής.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο οδηγός του δικύκλου στάθηκε τυχερός, καθώς υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο για να τον παραλάβει και να τον μεταφέρει στο πλησιέστερο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και προληπτικές εξετάσεις.

Φωτογραφίες της «Ζούγκλας» από το σημείο:







