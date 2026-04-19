Για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία, ασέλγεια και απειλή είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές ο 16χρονος από το Σουδάν, ο οποίος συνελήφθη για το τροχαίο με εγκατάλειψη 16χρονης στη Λιοσίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για διακίνηση ναρκωτικών έξω από σχολεία, και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2024, καθώς και για υποθέσεις ασέλγειας και απειλές.

Ο 16χρονος, ως μέλος πολυμελούς συμμορίας, διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε δύο σχολεία, ενώ θα διοχέτευε συσκευασίες κάνναβης σε μαθητές που θα συμμετείχαν σε 5ήμερη εκδρομή σχολείου εκείνη τη χρονική πρίοδο, κάτι που τελικά απετράπη από τις αρχές.

Την ίδια ώρα, η ανήλικη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με βαριές κακώσεις. «Το παιδί είναι διασωληνωμένο. Της έκαναν αφαίρεση σπλήνας χθες. Ακόμη οι γιατροί δεν μπορούν να πουν κάτι, είναι το πρώτο 24ωρο, το οποίο είναι κρίσιμο» ανέφερε ο πατέρας της 16χρονης μιλώντας στο MEGA.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι στο τροχαίο είχαν σχέδιο για να παραπλανήσουν τις Αρχές.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα της Τροχαίας, τρία άτομα συνελήφθησαν, για σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με ψευδείς καταθέσεις και απόκρυψη της αλήθειας γύρω από το περιστατικό.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα (19-4-2026) 16χρονος οδηγός δικύκλου, ο οποίος απογευματινές ώρες χθες, Κυριακή 18 Απριλίου 2026, παρέσυρε, τραυματίζοντας σοβαρά, και εγκατέλειψε 16χρονη πεζή, στην οδό Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής και παράβαση του άρθρου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά στη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.

Επιπλέον, βραδινές ώρες χθες συνελήφθησαν, -3- εμπλεκόμενοι ημεδαποί, 20χρονη, 20χρονος και 22χρονος, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής και παράβαση του άρθρου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά στη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 18-4-2026, μοτοσυκλέτα, με δύο επιβαίνοντες, κινούμενη στην οδό Λιοσίων παρέσυρε και εγκατέλειψε σοβαρά τραυματισμένη 16χρονη πεζή, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Αργότερα, σε αστυνομική υπηρεσία προσήλθε η 20χρονη ιδιοκτήτρια του επίμαχου δικύκλου, δηλώνοντας ότι το όχημα είχε κλαπεί, καθώς και ο 20χρονος, που φέρεται να του είχε παραχωρηθεί το δίκυκλο, επιχειρώντας από κοινού να αποκρύψουν την ταυτότητα του εμπλεκόμενου στο συμβάν οδηγού.

Στο πλαίσιο προανακριτικής έρευνας της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, κατόπιν αξιοποίησης μαρτυρικών καταθέσεων και πληροφοριακών δεδομένων, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν ο 16χρονος οδηγός και ο 22χρονος συνεπιβάτης του δικύκλου.

Σημειώνεται ότι ο 16χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Το χρονικό

Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής στον οδηγό της μοτοσικλέτας που παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε την 16χρονη στη Λιοσίων, το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν νεαρό υπήκοο Σουδάν, που έχει απασχολήσει τις Αρχές κατά το παρελθόν για υπόθεση ναρκωτικών, ενώ όπως έγινε γνωστό, είναι μόλις 16 ετών και δεν έχει δίπλωμα οδήγησης.

Ο δράστης είναι γνώριμος των Αρχών. Στις 3 Δεκεμβρίου του 2024 είχε βρεθεί ξανά τετ α τετ με τις Αρχές, καθώς είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών έξω από σχολεία στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Σουδανός ήταν μέλος της 10μελούς σπείρας που εξάρθρωσε η Αστυνομία, ωστόσο δύο χρόνια αργότερα όχι μόνο κυκλοφορούσε ελεύθερος αλλά παραλίγο να στερήσει τη ζωής μιας 16χρονης που απλά διέσχιζε τον δρόμο.

Η αστυνομία τον αναζητούσε για μια ολόκληρη ημέρα, ενώ προηγουμένως είχε συλλάβει ακόμη τρεις για το τροχαίο. Ο άνδρας με καταγωγή από το Σουδάν, συνελήφθη από τους άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ στην οδό Πατησίων, ο οποίος μάλιστα ισχυρίστηκε ότι πήγαινε στο Τμήμα για να παραδοθεί.

Δείτε νέο βίντεο από το τροχαίο – Οδηγός και συνοδηγός εγκατέλειψαν το νεαρό κορίτσι χτυπημένο στο οδόστρωμα:

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν νωρίτερα η ιδιοκτήτρια του δίκυκλου, ένας ακόμη άνδρας, καθώς και ο συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές. Οι συλλήψεις τους έγιναν για μια σειρά από αδικήματα, σύμφωνα με τις Αρχές, που σχετίζονται και με ψευδείς καταθέσεις.

Το νεαρό κορίτσι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται κρίσιμη από τους γιατρούς. Περαστικός που βρισκόταν στο σημείο κατέγραψε βίντεο, το οποίο παρέδωσε στις Αρχές και κατέθεσε ως μάρτυρας. Ο άνθρωπος έσπευσε να βοηθήσει την 16χρονη και ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ.

Από την άλλη πλευρά, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής έπεσαν στο οδόστρωμα, όμως γρήγορα σηκώθηκαν και τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας την 16χρονη αβοήθητη. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο του τροχαίου, εντόπισαν το κορίτσι σε βαριά κατάσταση, και το μετέφεραν στο ΚΑΤ.

Πώς έφτασαν στη σύλληψη του οδηγού

Το απόγευμα του Σαββάτου, η ιδιοκτήτρια της μηχανής πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα και δήλωσε ότι το όχημά της εκλάπη. Στη συνέχεια, η γυναίκα μαζί με ένα ακόμη άτομο που παρουσιάστηκε ως χρήστης του δίκυκλου, έδωσαν καταθέσεις για το τροχαίο, οι οποίες ήταν παραπλανητικές.

Λίγο αργότερα, παρουσιάστηκε στις Αρχές αυτοβούλως και ο συνοδηγός της μηχανής, ο οποίος κατέθεσε ότι μετά το ατύχημα εγκατέλειψαν το σημείο, χωρίς να βοηθήσουν την τραυματισμένη 16χρονη και χωρίς να καλέσουν την αστυνομία. Η κατάθεση του συνοδηγού ήταν εκείνη που βοήθησε την αστυνομία να εντοπίσει τον οδηγό, καθώς ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι τον γνώριζε από την εργασία του.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, αλλά και για παραβίαση υποχρεώσεων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

«Φαίνεται ότι υπάρχει σχέση μεταξύ τους»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε πως η αστυνομία αναζητεί τον οδηγό, «σύμφωνα με αυτά που έχουν αναφέρει οι τρεις συλληφθέντες. Γιατί ακολουθήθηκε μια περίεργη διαδικασία. Όχι μόνο οι υπαίτιοι του τροχαίου δεν ενημέρωσαν και δεν παρέμειναν στο σημείο, γιατί αυτό δείχνει και άλλα πράγματα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ένας οδηγός ο οποίος κινείται αρκετές ώρες στους δρόμους, είναι πιθανό να εμπλακεί και σε κάποιο τροχαίο. Σημασία έχει η συμπεριφορά του οδηγού και του εμπλεκόμενου μετά το τροχαίο, και το κατά πόσο παραμένει στο σημείο για να προσφέρει βοήθεια σε όποιον έχει τραυματιστεί. Στην περίπτωση αυτή έχει τραυματιστεί σοβαρά ένα ανήλικο παιδί, εγκατέλειψαν το σημείο ο οδηγός και ο συνοδηγός. Αναζητούμε τον οδηγό ο οποίος δεν είναι κάποιος από τους τρεις συλληφθέντες, σύμφωνα με αυτά που αναφέρουν οι ίδιοι. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται και δεν μένει μόνο σε αυτά που είπαν οι τρεις συλληφθέντες».

Η κ. Δημογλίδου σημείωσε ακόμη ότι φαίνεται να υπάρχει σχέση μεταξύ των συλληφθέντων, και μάλιστα «η ιδιοκτήτρια της μηχανής προέταξε να δηλώσει κλοπή για να φύγει ουσιαστικά οποιαδήποτε ευθύνη μπορεί να έφερε, επειδή παραχώρησε το όχημα σε κάποιον άλλον».