Η 16χρονη που παρασύρθηκε από το τροχαίο στη Λιοσίων δίνει μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο ΚΑΤ, με τους γιατρούς να επιχειρούν τη σταδιακή αφύπνιση της. Παράλληλα, νέα στοιχεία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για τον 16χρονο δράστη, σουδανικής καταγωγής, ο οποίος θα απολογηθεί την Πέμπτη στον Ανακριτή.

Αγωνία για το 16χρονο κορίτσι

Η κατάσταση της υγείας του νεαρού κοριτσιού κρίνεται κρίσιμη από τους γιατρούς του νοσοκομείου. Η ανήλικη βρίσκεται διασωληνωμένη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, με πολύ βαριά τραύματα, καθώς από τη σφοδρή σύγκρουση με τη μηχανή και την πτώση στο οδόστρωμα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύματα στο θώρακα και στη κλείδα, αλλά και ρήξη σπλήνας.

Σημειώνεται πως έχει ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισης της 16χρονης, με σκοπό να αξιολογηθεί η νευρολογική της κατάσταση και η ανταπόκριση του οργανισμού της.

Σημαντικά είναι τα επόμενα 24ωρα, καθώς θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της υγείας της.

Βαρύ το ποινικό παρελθόν του οδηγού

Για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία, ασέλγεια και απειλή, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές ο 16χρονος από το Σουδάν, ο οποίος συνελήφθη για το τροχαίο με εγκατάλειψη 16χρονης στη Λιοσίων.

Ο 16χρονος, ως μέλος πολυμελούς συμμορίας, διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε δύο σχολεία, ενώ θα διοχέτευε συσκευασίες κάνναβης σε μαθητές που θα συμμετείχαν σε 5ήμερη εκδρομή σχολείου εκείνη τη χρονική περίοδο, κάτι που τελικά απετράπη από τις Αρχές.

Το χρονικό

Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής στον οδηγό της μοτοσικλέτας που παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε την 16χρονη στη Λιοσίων, το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν νεαρό υπήκοο Σουδάν, που έχει απασχολήσει τις Αρχές κατά το παρελθόν, για υπόθεση ναρκωτικών, ενώ όπως έγινε γνωστό, είναι μόλις 16 ετών και δεν έχει δίπλωμα οδήγησης.

Η αστυνομία τον αναζητούσε για μια ολόκληρη ημέρα, ενώ προηγουμένως είχε συλλάβει ακόμη τρεις για το τροχαίο. Ο άνδρας με καταγωγή από το Σουδάν, συνελήφθη από τους άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ στην οδό Πατησίων, ο οποίος μάλιστα ισχυρίστηκε ότι πήγαινε στο Τμήμα για να παραδοθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν νωρίτερα η ιδιοκτήτρια του δίκυκλου, ένας ακόμη άνδρας, καθώς και ο συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές. Οι συλλήψεις τους έγιναν για μια σειρά από αδικήματα, σύμφωνα με τις Αρχές, που σχετίζονται και με ψευδείς καταθέσεις.

Το νεαρό κορίτσι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται κρίσιμη από τους γιατρούς. Περαστικός που βρισκόταν στο σημείο κατέγραψε βίντεο, το οποίο παρέδωσε στις Αρχές και κατέθεσε ως μάρτυρας. Ο άνθρωπος έσπευσε να βοηθήσει την 16χρονη και ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ.

Από την άλλη πλευρά, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής έπεσαν στο οδόστρωμα, όμως γρήγορα σηκώθηκαν και τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας την 16χρονη αβοήθητη. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο του τροχαίου, εντόπισαν το κορίτσι σε βαριά κατάσταση, και το μετέφεραν στο ΚΑΤ.

Πώς έφτασαν στη σύλληψη του οδηγού

Το απόγευμα του Σαββάτου, η ιδιοκτήτρια της μηχανής πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα και δήλωσε ότι το όχημά της εκλάπη. Στη συνέχεια, η γυναίκα μαζί με ένα ακόμη άτομο που παρουσιάστηκε ως χρήστης του δίκυκλου, έδωσαν καταθέσεις για το τροχαίο, οι οποίες ήταν παραπλανητικές.

Λίγο αργότερα, παρουσιάστηκε στις Αρχές αυτοβούλως και ο συνοδηγός της μηχανής, ο οποίος κατέθεσε ότι μετά το ατύχημα εγκατέλειψαν το σημείο, χωρίς να βοηθήσουν την τραυματισμένη 16χρονη και χωρίς να καλέσουν την αστυνομία. Η κατάθεση του συνοδηγού ήταν εκείνη που βοήθησε την αστυνομία να εντοπίσει τον οδηγό, καθώς ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι τον γνώριζε από την εργασία του.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, αλλά και για παραβίαση υποχρεώσεων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.