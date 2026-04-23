Της Λυδίας Παππά

Προφυλακίστηκε ο 16χρονος με καταγωγή απο το Σουδάν ο οποίος κατηγορείται για το τροχαίο ατύχημα στην οδό Λιοσίων, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της 16χρονης.

Ο 16χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, εκφράζει τη θλίψη του για όσα έγιναν και εμφανίζεται έτοιμος να συνδράμει την 16χρονη σε ό,τι χρειαστεί, δηλώνοντας πως αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για ό,τι συνέβη.

Εξήγησε πως φοβήθηκε πολύ όταν κατάλαβε τι είχε γίνει, κυρίως επειδή δεν διέθετε δίπλωμα, και γι’ αυτό έφυγε από το σημείο. Ανέφερε ότι οδηγούσε το μηχανάκι επειδή το χρησιμοποιεί για τη δουλειά του και εκείνη τη στιγμή φοβήθηκε μήπως του το αφαιρέσουν.

Τόνισε πως δεν είχε κανέναν δόλο και ότι ανησυχεί ιδιαίτερα για την κατάσταση της υγείας της 16χρονης, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά του όταν έμαθε ότι αποσωληνώθηκε. Πρόσθεσε ότι επιθυμεί να βοηθήσει με κάθε δυνατό τρόπο την ίδια και την οικογένειά της, ενώ επισήμανε πως, όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, αποφάσισε να παραδοθεί στην αστυνομία.

Ο 22χρονος συνοδηγός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές το μήνα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εγγύηση 3.000 ευρώ. Και αυτός σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε ότι πανικοβλήθηκε και έχασε την

ψυχραιμία του.