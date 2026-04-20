Στη ΜΕΘ του ΚΑΤ παραμένει η 16χρονη που συνομήλικός της χτύπησε με μηχανάκι και εγκατέλειψε στην οδό Λιοσίων, στο κέντρο της Αθήνας. Ο θηριώδης Σουδανός, που κατηγορείται για το τροχαίο, θα περάσει την πόρτα του εισαγγελέα νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 20 Απριλίου.

Ο ανήλικος φέρεται να είχε νοικιάσει το μηχανάκι έναντι 300 ευρώ τον μήνα από την 20χρονη ιδιοκτήτρια του. Αμέσως μετά το τροχαίο, σύμφωνα με πληροφορίες του zougla.gr, το έκρυψε σε ένα στενό της περιοχής σε τέτοιο σημείο που δύσκολα κάποιος θα μπορούσε να το εντοπίσει. Στη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών θα ερευνηθεί πόντο, πόντο ώστε να φανεί, με τον πλέον επιστημονικό τρόπο, με αποτυπώματα και δείγμα γενετικού υλικού ποιος οδηγούσε, ποιος ήταν συνοδηγός.

Παρά την προσπάθεια που έκαναν να «θολώσουν τα νερά» στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, κατάλαβαν γρήγορα ότι το σχέδιο που είχαν ήταν πολύ πρόχειρο και τα στοιχεία που βρέθηκαν σε βάρος τους, ανέτρεπαν οποιονδήποτε ισχυρισμό τους.

Έτσι, εκτός από τον 16χρονο που συνελήφθη χθες (19/4) από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, την ώρα που, όπως ισχυρίστηκε, πήγαινε στο αστυνομικό τμήμα για να παραδοθεί, «συνελήφθησαν τρεις εμπλεκόμενοι Έλληνες (μια 20χρονη, ένας 20χρονος και ένας 22χρονος) και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία – κατά περίπτωση – για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής και παράβαση του άρθρου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά στη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος».

Ο 16χρονος, όπως επίσης και οι άλλοι συγκατηγορούμενοι του, δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Τον Δεκέμβριο του 2024, τουλάχιστον δύο από αυτούς, είχαν συλληφθεί για διακίνηση «κάνναβης σε μαθητές που θα συμμετείχαν σε 5ήμερη εκδρομή σχολείου». Μάλιστα τότε, στις κατ’ οίκον έρευνες, είχαν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών, αλλά και σχεδόν 45.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, στο νοσοκομείο ΚΑΤ συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η 16χρονη, με τους γιατρούς το βράδυ της Κυριακής (19/4) να αφήνουν μια μικρή χαραμάδα ελπίδας για την κατάσταση της υγείας της, καθώς το παιδί είχε χτυπήματα σε διάφορα μέρη του σώματός του. Ωστόσο, θα παραμείνει για μέρες ακόμα στο νοσοκομείο.