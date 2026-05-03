Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή, 3 Μαΐου, στην περιοχή της Λάρδου, στη Ρόδο, όταν αγροτικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο ηλικιωμένοι, βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε σε γκρεμό, βάθους 10 μέτρων.

Το συμβάν σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο οδηγός.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία κατάφερε να απεγκλωβίσει τον ηλικιωμένο άνδρα.

Ο οδηγός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για την παροχή των πρώτων βοηθειών, χωρίς η κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία.

Η συνοδηγός είναι επίσης καλά στην υγεία της.