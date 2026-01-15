Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία στη Σητεία για τον θάνατο του 16χρονου Γιάννη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Η κηδεία του παιδιού θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Σητείας.

Ο Γιάννης είχε πάρει στα κρυφά το αυτοκίνητο του πατέρα του και μαζί του στο αμάξι επέβαιναν άλλα τέσσερα άτομα. Ο 17χρονος οδηγός, ένας 19χρονος, ένας 16χρονος και ένας ακόμη 17χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, «Το άτυχο παιδί πήρε τα κλειδιά του οχήματος του πατέρα του, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει».

Τι είπε στους αστυνομικούς ο ανήλικος οδηγός για το θανατηφόρο τροχαίο

Ο οδηγός του μοιραίου οχήματος, φίλος του θύματος, περιέγραψε στους αστυνομικούς, στα πρώτα του λόγια μετά το συμβάν.

«Έτρεχα στην ευθεία», φέρεται να είπε, προσθέτοντας πως «σε μία ανοικτή στροφή έχασα τον έλεγχο». Ο ανήλικος υποβλήθηκε άμεσα σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό, ενώ ελήφθη και δείγμα αίματος προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω αν υπήρχε στον οργανισμό του αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Ο 17χρονος ήταν εμφανώς σοκαρισμένος και κατέρρευσε όταν ενημερώθηκε για τον θάνατο του φίλου του. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε, ένα Opel Vectra 20ετίας, ανήκε στον πατέρα του 16χρονου θύματος.

Τέλος, σημειώνεται ότι στο όχημα, ο 17χρονος βρισκόταν στη θέση του οδηγού, ενώ στη θέση του συνοδηγού καθόταν ένας ακόμα ανήλικος. Στα πίσω καθίσματα επέβαιναν ο 16χρονος που έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη φίλοι τους, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Πηγή: Patris