Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης οι δύο νέοι που τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θέρμη, όταν η Porsche που οδηγούσε 45χρονη προσέκρουσε με σφοδρότητα στο όχημά τους.

Η 26χρονη γυναίκα βρίσκεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ ο 28χρονος φίλος της νοσηλεύεται σε απλή κλίνη με σοβαρούς τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη.

Η μητέρα της 26χρονης μιλώντας στον ΑΝΤ1 περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ζει η οικογένεια:

«Το παιδί είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, σε σοκ. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος και δουλειά για να επανέλθει. Ο φίλος της έχει σπασμένους σπονδύλους και είναι ξαπλωμένος μόνιμα», είπε χαρακτηριστικά.

Σε δεύτερη αναφορά της τόνισε: «Η κόρη μας είναι στη ΜΕΘ, σταθερή, δεν κινδυνεύει η ζωή της αλλά έχει σπασμένα πλευρά και σοβαρή βλάβη στα πνευμόνια. Υποστηρίζεται με οξυγόνο. Το θετικό είναι ότι ζούνε· είναι θαύμα πως βγήκαν ζωντανοί. Αν υπήρχε επιβάτης στα πίσω καθίσματα, δεν θα είχε σωθεί».

Η 45χρονη οδηγός της Porsche κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη του σημείου μετά τη σύγκρουση.