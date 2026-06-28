Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Βαρυμπόμπης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στη συμβολή με την οδό Γυμναστηρίου, ενώ αμέσως μετά εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Ο οδηγός του οχήματος εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του χωρίς να διατηρεί τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διαχείριση του περιστατικού και τον απεγκλωβισμό του οδηγού. Λόγω του συμβάντος, η τροχαία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο, στο ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης και στο 24,5ο χλμ.