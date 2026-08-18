Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας 39χρονος δικυκλιστής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βούλα. Το περιστατικό συνέβη όταν όχημα ταξί επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή, ανακόπτοντας βίαια την πορεία της μοτοσικλέτας.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Το ατύχημα εκτυλίχθηκε περίπου στις 21:30, στη λεωφόρο στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης ο 39χρονος κινούνταν κανονικά με τη μοτοσικλέτα του στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς τη Γλυφάδα. Ο οδηγός του ταξί φέρεται να επιχείρησε αιφνίδιο ελιγμό αναστροφής, με αποτέλεσμα να παρασύρει τον δικυκλιστή και να τον ρίξει στο οδόστρωμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 39χρονο και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη από το ιατρικό προσωπικό, καθώς φέρει βαρύτατα τραύματα.

Σύλληψη του οδηγού ταξί και έρευνα της Τροχαίας

Αμέσως μετά το συμβάν, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού του ταξί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Ο οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο για κατανάλωση αλκοόλ, ο οποίος απέβη αρνητικός.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.