Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στην Αττική Οδό, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η διέλευση των οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο, ενώ έκλεισαν και οι είσοδοι προς την Αττική Οδό από τις Λεωφόρους Φυλής και Δημοκρατίας.

Παράλληλα, το ατύχημα επηρέασε και τη λειτουργία του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, καθώς διακόπηκαν η κυκλοφορία των συρμών και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μεταμόρφωση – ΣΚΑ, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Οι επιπτώσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 4216 καταργήθηκε στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νερατζιώτισσα, ενώ η αμαξοστοιχία 1217 δεν εκτελέστηκε στο τμήμα Νερατζιώτισσα – Πειραιάς.

Την ίδια ώρα, τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών πραγματοποιούνται με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις, ενώ σε ορισμένα τμήματα οι μετακινήσεις εξυπηρετούνται με λεωφορεία. Τα προβλήματα αναμένεται να συνεχιστούν έως ότου αποκατασταθεί η κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Απεγκλωβίστηκε τραυματίας

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας από τους τραυματίες βρέθηκε πάνω στις γραμμές του Προαστιακού, οι οποίες διέρχονται από το μέσο της Αττικής Οδού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του τραυματία. Ο άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός, ενώ οι αρμόδιες αρχές βρίσκονταν σε διαδικασία συντονισμού για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Έκκληση προς τους οδηγούς να αποφύγουν την περιοχή

Λόγω του ατυχήματος, στην Αττική Οδό καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, με τις αρχές να καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και στη σιδηροδρομική γραμμή αποτελεί προτεραιότητα, προκειμένου να περιοριστεί η ταλαιπωρία των οδηγών και των επιβατών.