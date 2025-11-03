Τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή σημειώθηκε γύρω στις 8.15 στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λίγο πριν τον κόμβο Κηφισίας. Στο ατύχημα ενεπλάκησαν δυο αυτοκίνητα και μια μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης. Το γεγονός έγινε αιτία να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων από το ύψος των Άνω Λιοσίων μέχρι το σημείο της σύγκρουσης.

Ιδιαιτέρως βεβαρημένη είναι η κυκλοφορία και στην άνοδο της Κηφισού, στην Κηφισίας, στη Μεσογείων, στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στον ανοδικό άξονα Συγγρού-Αρδηττού – Βασιλέως Κωνσταντίνου και τέλος στην παραλιακή από Ελληνικό προς λιμάνι Πειραιά.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο άνω των 45′ από Περιφ. Αιγάλεω έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

15΄-20΄ από Μαραθώνος έως Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 20΄-25΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/NOjKa2W6Ss — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 3, 2025

Δείτε τον χάρτη της κίνησης στο λεκανοπέδιο: