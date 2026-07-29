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Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση οχημάτων στις αριστερές λωρίδες στην Αττική Οδό στο ύψος της λεωφόρου Κύμης, προς Αεροδρόμιο, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/7).

Λόγω του τροχαίου καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στο τμήμα από Μεταμόρφωση έως Κύμης.

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