Σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων προκλήθηκαν την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, στην Αττική Οδό, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο.

Η σύγκρουση οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο των αριστερών λωρίδων, προκαλώντας άμεσα έντονη συμφόρηση. Παρά το γεγονός ότι τα εμπλεκόμενα οχήματα απομακρύνθηκαν γρήγορα και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης επιτρέποντας την επαναλειτουργία όλων των λωρίδων, η ομαλή ροή των οχημάτων δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί πλήρως.

Μετακίνηση των εμπλεκόμενων οχημάτων στη Λ.ΕΑ., στην κυκλοφορία οι αριστερές λωρίδες στο ύψος Ηρακλείου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Παραμένουν οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄ από Μεταμόρφωση έως Κύμης. https://t.co/vwEYYyWJyK

— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 1, 2026

Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές καθυστερήσεις, οι οποίες κυμαίνονται από 15 έως 20 λεπτά, συγκεκριμένα στο τμήμα από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως και το ύψος της Λεωφόρου Κύμης.