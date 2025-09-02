Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 06:40 το πρωί της Τρίτης 2/9, στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τριπόλεως, λίγο πριν την έξοδο για Αρχαία Νεμέα.

Το Ι.Χ αυτοκίνητο που οδηγούσε 69χρονος και επέβαιναν 61χρονη και 60χρονη, συγκρούστηκε με προπορευόμενο βυτιοφόρο που οδηγούσε ένας 49χρονος Ρουμάνος.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν οι τρεις επιβαίνοντες του Ι.Χ αυτοκινήτου, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, φέρουν ελαφρά τραύματα και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας αυτοκινητοδρόμων.

Πηγή: Korinthostv.gr