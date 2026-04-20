Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 20 Απριλίου 2026, στην επαρχιακή οδό Κάντια-Πυργιώτικα, κοντά στον δρόμο προς την Επίδαυρο, όταν οδηγός Ι.Χ. οχήματος έχασε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τον έλεγχο της πορείας του.

Όπως δημοσίευσε το argolikes eidiseis, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού.

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου, οι οποίες κατάφεραν να τον ανασύρουν από το δύσβατο σημείο.

Στη συνέχεια, ο τραυματίας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αργολίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Ναυπλίου, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση.